سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت السلطات الصحية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 15 ألفًا و515 حالة من بينها 305 حالات وفاة.
وكانت كوريا الجنوبية سجلت يوم
وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنه يتعين على الأجانب القادمين من الخارج المصابين بفيروس كورونا المستجد تحمل تكاليف علاجهم بدءًا من اليوم الإثنين، في حين سيتحمل من ينتهكون القواعد المحلية كامل التكاليف الطبية ذات الصلة.
وذكرت السلطات الصحية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بأنها ستطلب الأجانب القادمين من الخارج المصابين بكوفيد-19 بتحمل تكاليف حصولهم على الخدمة الطبية إذا ثبت انتهاكهم قوانين الحجر الصحي المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.