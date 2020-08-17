197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت السلطات الصحية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 15 ألفًا و515 حالة من بينها 305 حالات وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية سجلت يوم

الأحد 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19- وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أوائل مايو الماضي، في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم من تفشي المرض على نطاق واسع في منطقة العاصمة سول ذات الكثافة السكانية العالية.

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنه يتعين على الأجانب القادمين من الخارج المصابين بفيروس كورونا المستجد تحمل تكاليف علاجهم بدءًا من اليوم الإثنين، في حين سيتحمل من ينتهكون القواعد المحلية كامل التكاليف الطبية ذات الصلة.

وذكرت السلطات الصحية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بأنها ستطلب الأجانب القادمين من الخارج المصابين بكوفيد-19 بتحمل تكاليف حصولهم على الخدمة الطبية إذا ثبت انتهاكهم قوانين الحجر الصحي المحلية.