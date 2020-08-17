62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت السلطات الصحية السودانية، اليوم الاثنين، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى

6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

أعلن الدفاع المدنى السودانى، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة التى هطلت فى البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصًا منذ نهاية يوليو.

ونقل موقع سويس أنفو أن المصدر أوضح في بيان أن 14 ألفًا و018 منزلا و119 بناءً

حكوميًا تدمر كليًا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفًا و240 منزلًا.وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وكتوبر في السودان الذي يواجه سنويًا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

و أشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفًا و755 شخصًا تأثروا بالأمطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررًا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

