الرئيس الأمريكي يُنشئ حسابًا على تطبيق منافس لتيك توك

دشن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حسابًا جديدًا على تطبيق "تريلر" للفيديوهات القصيرة المنافس لتطبيق "تيك توك"، وفقًا لموقع فوربس الأمريكي.
ووفق موقع "فوربس"، بدأ ترامب أول مقاطعه القصيرة على التطبيق، حيث نشر مقطعًا مصورًا لحملته الانتخابية 2020، داعيًا مستخدمي التطبيق إلى متابعة حسابه على "تريلر".
يأتي ذلك، في وقت يمتلك أكثر من 100 مليون أمريكي حسابات علىتطبيق "تيك توك"، فيما ترى إدارة ترامب أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.
ويواجه تطبيق "تيك توك" المنافس أزمة كبيرة بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا يلزم شركة "بايت دانس" المالكة له، ببيع حقوق الملكية داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو الحجب النهائي.
وأبدى عملاقا التواصل الاجتماعي "تويتر"، والبرمجيات "مايكروسوفت" رغبة في شراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا ونيوزيلندا.
ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق المقاطع القصيرة "تريلر" دشن عام 2015 ونال شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، ويعد المنافس الرئيسي لعملاق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".
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