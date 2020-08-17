إيران تسجل 165 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين 165 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفا و804 أشخاص، وتسجيل 2247 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري

"تم رصد 2247 إصابة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 345 ألفا و450 حالة في البلاد، كما توفى 165 شخصا؛ ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 19 ألفا و804 أشخاص".وأوضحت أنه تماثل 299 ألفا و157 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 3 آلاف و773 شخصا من حالة حرجة، ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات، لافتة إلى أنه تم حتى الآن إجراء 2 مليون و887 ألفا و938 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.