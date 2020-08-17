سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين 165 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفا و804 أشخاص، وتسجيل 2247 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري
وأوضحت أنه تماثل 299 ألفا و157 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 3 آلاف و773 شخصا من حالة حرجة، ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات، لافتة إلى أنه تم حتى الآن إجراء 2 مليون و887 ألفا و938 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 165 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.