حذرت الصين، اليوم الإثنين، من أنها ستتخذ تدابير مضادة إذا واصلت الولايات المتحدة "تصعيدها" ضد الصحفيين الصينيين العاملين هناك، من دون أن تحدد ماهية هذه التدابير.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إنه لم يتم تمديد تأشيرة أي صحفي صيني في الولايات المتحدة، منذ أن حددت واشنطن في الثامن من مايو الماضي 90 يومًا صلاحية لتأشيرة الصحفيين الصينيين مع خيار التمديد.
وأضاف جيان: "أنه يتعين على الولايات المتحدة
وحمل جيان، واشنطن المسؤولية الكاملة لتدهور العلاقات الثنائية، ومسؤولية التصعيد نتيجة لما وصفها بـ"عقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات أعاقت بشكل خطير عمل الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة وأضرت بصورة وسائل الإعلام الصينية والتبادل الطبيعي بين الأفراد.
كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في فبراير الماضي تصنيف خمسة كيانات إعلامية صينية تعمل في الولايات المتحدة كبعثات أجنبية، ما يلزمها بتسجيل موظفيها وممتلكاتها هناك لدى وزارة الخارجية الأمريكية، فيما أعلنت في يونيو الماضي إضافة أربع وسائل إعلام صينية أخرى كبعثات أجنبية.
وخفضت الولايات المتحدة في مارس الماضي عدد الصحفيين الصينيين المسموح لهم بالعمل في المكاتب الأمريكية لوسائل الإعلام الصينية من 160 إلى 100 صحفي.. وفي مايو الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية لوائح جديدة على الصحفيين الصينيين العاملين هناك حيث تقلص بموجبها مدة تأشيرة الدخول إلى 90 يوما، مع خيار التمديد.
وردا على ذلك، ألغت الصين أوراق الاعتماد الصحفي للصحفيين الأمريكيين من ثلاث صحف أمريكية عاملة في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تحذر واشنطن من تدابير مضادة حال مواصلتها التصعيد ضد صحفييها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.