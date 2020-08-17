بكين تحذر واشنطن من تدابير مضادة حال مواصلتها التصعيد ضد صحفييها

حذرت الصين، اليوم الإثنين، من أنها ستتخذ تدابير مضادة إذا واصلت الولايات المتحدة "تصعيدها" ضد الصحفيين الصينيين العاملين هناك، من دون أن تحدد ماهية هذه التدابير.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إنه لم يتم تمديد تأشيرة أي صحفي صيني في الولايات المتحدة، منذ أن حددت واشنطن في الثامن من مايو الماضي 90 يومًا صلاحية لتأشيرة الصحفيين الصينيين مع خيار التمديد.

وأضاف جيان: "أنه يتعين على الولايات المتحدة

تصحيح خطئها فورًا ووقف ممارساتها، وإذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات خاطئة، فإن الصين ستتخذ ردًا ضروريًا ومشروعًا لصيانة حقوقها".وحمل جيان، واشنطن المسؤولية الكاملة لتدهور العلاقات الثنائية، ومسؤولية التصعيد نتيجة لما وصفها بـ"عقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات أعاقت بشكل خطير عمل الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة وأضرت بصورة وسائل الإعلام الصينية والتبادل الطبيعي بين الأفراد.كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في فبراير الماضي تصنيف خمسة كيانات إعلامية صينية تعمل في الولايات المتحدة كبعثات أجنبية، ما يلزمها بتسجيل موظفيها وممتلكاتها هناك لدى وزارة الخارجية الأمريكية، فيما أعلنت في يونيو الماضي إضافة أربع وسائل إعلام صينية أخرى كبعثات أجنبية.وخفضت الولايات المتحدة في مارس الماضي عدد الصحفيين الصينيين المسموح لهم بالعمل في المكاتب الأمريكية لوسائل الإعلام الصينية من 160 إلى 100 صحفي.. وفي مايو الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية لوائح جديدة على الصحفيين الصينيين العاملين هناك حيث تقلص بموجبها مدة تأشيرة الدخول إلى 90 يوما، مع خيار التمديد.وردا على ذلك، ألغت الصين أوراق الاعتماد الصحفي للصحفيين الأمريكيين من ثلاث صحف أمريكية عاملة في الصين.