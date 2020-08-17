بالرابط.. تعرف على فرص عمل هيئة تنظيم الكهرباء السعودية

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية الباحثين عن فرص عمل على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزودج، عقب إعلانها خلال موقعها الإلكتروني عن وجود وظائف شاغرة إدارية وهندسية للسعوديين الحاصلين على درجتي الماجستير والبكالوريوس.

وكشفت الهيئة عن عدد من التخصصات المطلوبة، لافته أن العمل سيكون في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

الوظائف المطلوبة

. باحث أول محتوى رقمي.

. اختصاصي أول علاقات مستهلكين.

. محلل هندسي.

. محلل أول هندسي.

. باحث أول خدمة عملاء.

. اختصاصي أنظمة وشبكات.

. اختصاصي أول "مالي/ محاسب".

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. اختصاصي أول هندسي.

. اختصاصي هندسة سلامة.

. اختصاصي أول هندسة سلامة.

ولكل من يرغب في التقديم لتلك الوظائف عليه زيارة الرابط التالي.. https://careers.ecra.gov.sa/

وأكدت الهيئة أن المستهلك يحق له استمرار الخدمة الكهربائية لديه دون انقطاع، وأن هناك خمس حالات يحق فيها للمستهلك تعويضه آليا ودون تقديم طلب من قبل المستهلك وهم.

. عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات لغيرها.

. عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

. عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع.

. انقطاع الخدمة الكهربائية اكثر من أربع مرات بمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.

. عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

ولفتت الهيئة أن هذه المعايير هدفها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك المتلقي لها، حتى يتحقق المستوى المطلوبة في التعامل بين الطرفين.