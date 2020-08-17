نيوزيلندا تؤجل الانتخابات بسبب تفشّي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن عن تأجيل الانتخابات المقرّرة في 19 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر بسبب الطفرة الجديدة في تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد وما تسبّبت به من عرقلة للحملة الانتخابية.

وقالت أرديرن إنّ “هذا القرار يمنح كل الأحزاب الوقت للقيام بالحملة الانتخابية على مدى الأسابيع التسعة المقبلة ووقتاً كافياً للجنة الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات”.

وكانت رئيسة الوزراء قالت الأسبوع الماضي إنّها لا تستبعد تأجيل الانتخابات بسبب استمرار انتشار الوباء في البلاد.

ولم تجد زعيمة حزب العمال (يسار وسط) بدّاً من تأجيل الانتخابات بعدما اضطرت الأحزاب إلى تعليق حملاتها الانتخابية بسبب عودة الوباء إلى الظهور في بلد شكّل مثالاً يحتذي في حسن إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

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وفرضت السلطات حجراً على أوكلاند، كبرى مدن البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس لغاية الأحد 49 إصابة، في طفرة أتت بعد أكثر من مئة يوم من عدم تسجيل أي عدوى محلية في البلاد بأسرها.

وعاودت نيوزيلندا، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كوورنا المستجد ، بعد أكثر من 102 يوما من عدم تسجيل أي إصابة .

ويأتي الظهور الجديد لفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا، بعدما استطاعت البلاد أن تكون واحدة من أنجح التجارب في كبح انتشار الوباء.

وحرصت استراتيجية نيوزيلندا الصحية، على تكثيف الفحوص، خلال أزمة كورونا، ووصل عدد الاختبارات التي أجريت إلى 498 ألفا، في بلاد يصل عدد سكانها إلى 5 ملايين نسمة.