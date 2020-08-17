نجاح أول عملية توجيه لمسار مسبار الأمل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إنجاز أول عملية توجيه مسار مسبار الأمل والذي تكلل بالنجاح.

وتُشكل محطة رئيسية ومرحلة مهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر والتي تستمر لسبعة أشهر.

وشكلت عملية توجيه المسار هذه التشغيل الأول من نوعه لأجهزة الدفع الستة لمسبار الأمل، في هذه العملية الهامة، والتي وضعت المسبار الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ.

وأوضح مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف أن المسبار الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ.

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وقال شرف: “نجاح عملية توجيه المسار الأولى لمسبار الأمل محطة هامة بالنسبة لنا، كونها الأولى التي تعمل فيها نظام الدفع للمسبار في الفضاء، ولأنها تحدد المسار النهائي للمسبار نحو كوكب المريخ”.

بعد الإطلاق الناجح لمسبار الأمل من منصة الإطلاق في جزيرة تانغاشيما جنوب اليابان في 20 يوليو الماضي، خطط الفريق على تنفيذ سبع عمليات توجيه لمسار المسبار في رحلته البالغة 493 مليون كيلومتر نحو المريخ، إلا أن كفاءة الإطلاق وعمليات المسبار الأولية ساهمت في وضع المسبار في مسار أكثر قرباً من المسار النهائي.

والتزاماً بالمعايير الدولية لحماية الكواكب، يتم في البداية إطلاق المهمات الفضائية إلى المريخ وغيره من الكواكب بعيداً عن المسار المؤدي مباشرة نحو الكوكب، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لإجراء الاختبارات التي تؤكد سلامة عمليات المركبة الفضائية قبل تعديل مسارها باتجاه وجهتها النهائية، بما يضمن تحييد مخاطر تحطمها على سطح الكوكب المستهدف ويحميه من أي ملوثات منشؤها كوكب الأرض.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرسم صورة متكاملة لمناخ الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخية.