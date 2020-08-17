كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الألمانية: نقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، تشجيع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت في ليبيا والأمم المتحدة قدمت مقترحًا جيدًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، عن رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض حربًا خاسرة في ليبيا.

وقال عقيلة صالح: "اقترحنا أن تكون سرت مقرًّا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، ونتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية، ونرفض حصولها على عوائد النفط أيضًا".

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وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن تركيا تعرف أنها تخوض حربًا خاسرة في ليبيا، كما أنها عاجزة عن دخول مدينة سرت، ونرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.

وتابع عقيلة صالح تصريحاته قائلاً: "الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات، ونحن لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها.. هناك اهتمام أمريكي بوقف النار في ليبيا، ولا أحد يريد الحرب في ليبيا".

هذا وكان قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.