كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مروحيتان أمريكيتان تقصفان نقطة للجيش السوري قرب القامشلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة سكاي نيوز عربية،عن الإعلام الرسمي السوري، اليوم الاثنين، أن مروحيتين أمريكيتين قصفتا نقطة للجيش السوري قرب القامشلي.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، قتل جندي وأصيب 2 آخرين، باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية.

وقالت مصادر عسكرية، إنه "في تمام الساعة 9:45 من صباح اليوم الاثنين، حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي عبر حاجز "رشو" فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور، فأطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية".

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وأضافت المصادر، أنه "بعد حوالي 30 دقيقة هاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين"، وفقًا لروسيا اليوم.

واعترضت حواجز للجيش السوري، أكثر من مرة آليات ومدرعات للقوات الأمريكية في الحسكة وأجبرتها على العودة باتجاه قواعدها.

وفي أواخر العام 2019 صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرقي البلاد.