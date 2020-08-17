سرعة جنونية وحركات استعراضية…حادثة سير تودي بحياة شابين في مقتبل العمر – صورة

لقي شابان في عقدهما الثاني مصرعهما، ليلة أمس الأحد، في العرائش، إثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة رباعية الدفع على مستوى شارع عمر ابن عبد العزيز، قرب باحة الاستراحة “الجالية”.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن دراجة نارية من نوع “كاوازاكي” كانت تسير بسرعة كبيرة، وتقوم بحركات استعراضية في الشارع، قبل أن تصطدم بسيارة رباعة الدفع من نوع “داسيا”، ما تسبب في وفاة سائق الدراجة، وصديقه على الفور بعد إصابتهما بنزيف حاد على مستوى الرأس.

ونقلت سيارة نقل الأموات الجثتان إلى مستودع الأموات في مستشفى للامريم، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.