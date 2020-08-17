عاجل.. 6 إصابات جديدة في صفوف رجاء بني ملال ترفع الحصيلة في الفريق إلى 13 لاعبا مصابا بكورونا

علم “اليوم24″ أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورنا، صباح اليوم الاثنين، في صفوف نادي رجاء بني ملال لكرة القدم.

وأكدت مصادر خاصة لـ”اليوم24” أن التحاليل المخبرية، التي أجراها فريق رجاء بني ملال، أمس الأحد، أكدت إصابة 6 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في صفوفه إلى 13 إصابة مؤكدة.

وكان الفريق الملالي قد أعلن، أول أمس السبت، تسجيل إصابة نجم فريق رجاء بني ملال، ولاعب الرجاء البيضاوي سابقا، ياسين الصالحي، بالإضافة إلى سفيان طلال، و3 لاعبين آخرين، وهو ما دفع السلطات المحلية، والجامعة الملكية لكرة القدم إلى إلغاء مقابلة رجاء بني ملال، وضيفه الدفاع الجديدي، ضمن منافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

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وسجلت ناديا الوداد الرياضي، واتحاد طنجة، عددا من الإصابات بكورونا، نال الأخير نصيب الأسد منها، بعد تسجيله منذ عودته إلى المنافسات 33 حالة إصابة للاعبيه في مختلف الفئات العمرية، إلى جانب بقية الأطقم.