الرملة: إصابة عامل سقط عليه جسم ثقيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل، في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة الرملة، اليوم الاثنين.
وفي التفاصيل، أصيب العامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله بورشة بناء في الرملة.
وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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