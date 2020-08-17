رئيس برشلونة يتفاوض مع خليفة سيتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع مدرب لخلافة كيكي سيتين، بداية من الموسم الكروي الجديد.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن بارتوميو اختار بالفعل رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، ليكون مدرب برشلونة في الموسم الجديد.
وأضافت أن رئيس البارسا فتح محادثات شخصية مع كومان وسأله عما إذا كان يرغب في قيادة المهمة، موضحة أن وصول كومان المحتمل إلى كامب نو لن يكون بالأمر السهل وذلك لسببين.
وأوضحت أن السبب الأول هو ارتباط كومان بعقد مع منتخب هولندا، وبالتالي سيكون عليه التوصل لاتفاق مع الاتحاد الهولندي من أجل تحرير نفسه.
ونوهت بأن السبب الثاني يتمثل في أن المدرب الهولندي لن يتولى قيادة برشلونة لمدة 10 أشهر فقط (حتى موعد الانتخابات)، حيث يريد مشروعا رياضيا متكاملا وطويل الأمد، وتكون له سلطة كاملة لصنع القرار.
وختمت بأن بارتوميو يفكر في كومان لأنه أسطورة ولا يخاف من فرض معاييره في غرفة خلع الملابس.
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