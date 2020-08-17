مانشستر سيتي يحسم موقفه تجاه غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه تجاه مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، بعد الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد غوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني.

وأضافت أنه بالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن غوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام.

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ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الماضية، لتزعم أن السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لغوارديولا.

وختمت ديلي ميل بأن غوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا.