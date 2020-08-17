بعد روسيا.. الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا

الإثنين 17 أغسطس 2020

قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح "إيه دي5-إن سي أو في" ضد كورونا.



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وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية يوم الأحد إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح ضد كورونا.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية، إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس الجاري.