شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بيلاروس على طاولة قمة طارئة للمجلس الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
دعا رئيس المجلس الأوروبي إلى عقد قمة طارئة بعد غد الأربعاء لمناقشة الأزمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.
وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عبر تويتر: "يحق لشعب بيلاروسيا تقرير مستقبله وانتخاب زعيمه بحرية .. العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ولا يمكن السماح به".
واندلعت الاحتجاجات في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية عقب انتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر وأعلنت السلطات الانتخابية عن فوز ساحق مثير للجدل للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.
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