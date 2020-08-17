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23 قتيلا من طالبان في اشتباكات بأفغانستان

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قتل 23 عنصرًا على الأقل من عناصر طالبان، في اشتباكات متفرقة في مناطق مختلفة في أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان بثته قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم أن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، فيما أصيب سبعة آخرين بجروح، مضيفةً أن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.

ذكرت أن اثنين آخرين من طالبان قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن بمنطقة جالريز في إقليم ميدان وارداك وسط أفغانستان.

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