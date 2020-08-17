شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تحرر رهائن احتجزهم مسلحين داخل فندق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم، عن تحرير رهائن تم احتجازهم من قبل مُسلحين بفندق بالعاصمة مقديشو أمس.

وأفاد المتحدث بإسم وزارة الإعلام الصومالية إسماعيل مختار عمر، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما اقتحم 4 مسلحين فندق "ايليت"، فيما تمكنت الشرطة من قتل المسلحين وإنقاذ عشرات الرهائن.

وأشار إلى أن الهجوم بدأ بانفجار سيارة مفخخة دمرت بوابات الأمن المؤدية إلى الفندق، ليتمكن المُسلحون من الدخول واحتجاز رهائن معظمهم من الشباب، موضحًا أن حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية تبنت الهجوم على الفندق.