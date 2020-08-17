بالفيديو: تكلس لحمي يثقل ساق رعد الذي يسكن الشارع... فهل من يتبناه؟

يقيم رعد في ساحة التحرير بأحدى خيام المعتصمين. وجد هذا المكان بعد أن جاب الكثير من الشوارع قادما من أرض بابل بحثا عن من يقدم له يد العون.

لا يبحث رعد عن مساعدات مادية وإنما طالب الحكومة ووزارة الصحة تحديدا بتبني حالته الحرجة التي اثقلته وجعلته غير قادر على الحركة.



التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.