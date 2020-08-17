يقيم رعد في ساحة التحرير بأحدى خيام المعتصمين. وجد هذا المكان بعد أن جاب الكثير من الشوارع قادما من أرض بابل بحثا عن من يقدم له يد العون.
لا يبحث رعد عن مساعدات مادية وإنما طالب الحكومة ووزارة الصحة تحديدا بتبني حالته الحرجة التي اثقلته وجعلته غير قادر على الحركة.
التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
لا يبحث رعد عن مساعدات مادية وإنما طالب الحكومة ووزارة الصحة تحديدا بتبني حالته الحرجة التي اثقلته وجعلته غير قادر على الحركة.
التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تكلس لحمي يثقل ساق رعد الذي يسكن الشارع... فهل من يتبناه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.