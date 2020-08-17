نتنياهو: نعمل على فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات إلى الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطار بن غوريون اليوم، إن تل أبيب تعمل من أجل فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.
وقال "نعمل لتمكين رحلات مباشرة بالاتجاهين بين تل أبيب وأبو ظبي فوق السعودية. رحلات قصيرة تستغرق ثلاث ساعات. الأمر الذي من شأنه أن يحسن من وضع الطيران ووضع الاقتصاد في إسرائيل".
ولفت نتنياهو إلى أن "الإمارات معنية باستثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل".
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي دشنا أمس الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي" يوم الخميس الماضي برعاية أمريكية.
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