فيفا يعيد جوائز 'ذا بيست' لعام 2020

2020-08-17 | 12:30
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ولكن بعض المسؤولين في نادي بايرن ميونخ قاموا ببعض الضغوط في الأيام الماضية، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هانز رومينيجه، على فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو لإعادة الجائزة لوجهة نظرهم في أفضلية مهاجمهم، روبرت ليفاندوفسكي، للفوز بها.
وأفادت الصحيفة الألمانية الشهيرة بأن "الفيفا سيقيم الحفل في بداية شهر أكتوبر وسيجري تصويتاً على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام".
وأكدت على أن "الإعلان عن أسماء المرشحين سيتم بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوم 23 أب الجاري".
الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة هو آخر الفائزين بتلك الجائزة عن عام 2019، وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول هو الأفضل في العام الماضي.
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