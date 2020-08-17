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فيفا يعيد جوائز 'ذا بيست' لعام 2020

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2020-08-17 | 12:30

فيفا يعيد جوائز

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، حول إقامة حفل جوائز "ذا بيست" لعام 2020 بعد أن قام بإلغائها بسبب فايروس .
وأعلن الاتحاد الدولي رسمياً بمنتصف شهر أيار الماضي عن إلغاء الجوائز تفادياً للإصابة بفايروس كورونا المنتشر في أنحاء العالم منذ شهر شباط الماضي.

ولكن بعض المسؤولين في نادي بايرن ميونخ قاموا ببعض الضغوط في الأيام الماضية، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هانز رومينيجه، على فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو لإعادة الجائزة لوجهة نظرهم في أفضلية مهاجمهم، روبرت ليفاندوفسكي، للفوز بها.


وأفادت الصحيفة الألمانية الشهيرة بأن "الفيفا سيقيم الحفل في بداية شهر أكتوبر وسيجري تصويتاً على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام".

وأكدت على أن "الإعلان عن أسماء المرشحين سيتم بعد انتهاء بطولة والدوري الأوروبي يوم 23 أب الجاري".

الجدير بالذكر أن ليونيل مهاجم نادي هو آخر الفائزين بتلك الجائزة عن عام 2019، وكان يورجن كلوب مدرب هو الأفضل في العام الماضي.

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