'200 مليون مشاهدة'... جديد أغنية 'مافيا' لمحمد رمضان

ويأتي هذا الرقم بعد نحو 20 شهرا من إصدار الأغنية، حيث عبر رمضان عن سعادته قائلا في تدوينة على فيسبوك وانستغرام: "الحمد لله مافيا تاني أغنية لي فوق الـ 200 مليون مشاهدة على يوتيوب".

وكان رمضان حين أصدر هذه الأغنية وهي من نوع المهرجانات، قد تعرض لانتقادات وصلت إلى حد اتهامه بالتحريض على "الخروج على القانون"، وطلب نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، من الأجهزة المختصة التدخل لوقف هذه النوعية من الأغاني.



وفي فبراير العام الجاري، صدر قرار من النقابة بمنع مطربي المهرجانات من العمل، وعدم إصدار تصاريح بالغناء لهم داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية، ليشمل بذلك النجم رمضان.

لكن رمضان يتباهى من وقت لآخر بأن أغانيه، وأعلن أن أغنيته "بوم بوم" التي أصدرها بداية العام الجاري، حققت أكثر من 132 مليون مشاهدة حتى الثاني من أغسطس، كما أعلن عن أن كليب تيك توك الذي أصدره الشهر الماضي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة.



وعادة ما تثير مواقف رمضان وتصريحاته جدلا واسعا، خاصة ما يتعلق بأزمته مع الطيار، أشرف أبو اليسر، الذي أوقف عن العمل بعد أن نشر رمضان صورة له وهو جالس على مقعد قائد الطائرة، اثناء طيرانها في الجو.

وقررت محكمة مصرية الشهر الماضي حبس رمضان سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه في القضية التي يتهمه فيها الطيار بنشر فيديو يسيء إلى سمعته، بعد أن سخر رمضان من الطيار مقيم الدعوى في فيديوهات نشرها على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، استئناف الممثل محمد رمضان على الحكم بحبسه في 16 سبتمبر المقبل.

وكان رمضان قد أثار الجدل أيضا عندما نشر صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "البرنس" قبل انتهاء شهر رمضان، حيث شهدت الصورة تجمعا وزحاما شديدا رغم وباء كورونا.