ميسي يلتزم الصمت منتظراً قرارات إدارة برشلونة

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "ميسي التزم الصمت منذ صافرة النهاية في لشبونة"، وأشارت إلى أن شعور الإحباط يتراكم داخل الأرجنتيني منذ عدة أشهر، خاصة بعد خسارة لقب الليجا".

وأفادت الصحيفة بأن "هناك 3 سيناريوهات الآن، أولها إنهاء عقد ميسي هذا الصيف ورحيله عن الفريق، وسيبذل رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، كل ما هو ممكن لضمان عدم رحيله بهذه الطريقة".



وتابعت ان "السيناريو الثاني هو الرحيل بعد نهاية عقده في الصيف المقبل، وبالتالي سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ في كانون الثاني المقبل".

وأوضحت أن "الأمر الثالث يتمثل في تجديد ميسي لعقده وسيكون تجديداً لعام واحد، وفي حال رغبته بالبقاء سيجدد عقده عاماً بعد عام، لكن في الوقت الحالي، الأرجنتيني ليس لديه استعداد لتجديد عقده، حتى يرى قرارات مجلس الإدارة".

يذكر ان عقد ميسي الحالي يستمر حتى حزيران 2021، ولم يجدد أو يظهر أي علامات على استعداده للقيام بذلك.