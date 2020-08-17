لوك صادم لـ 'كايلي جينر' بدون مكياج.. والجمهور يشبهها بالمتحول 'جويل بدر'

ومؤخرًا، لم تخجل كايلي من الكشف عن ملامح وجهها الطبيعية دون مكياج، حيث نشرت صورًا لنفسها من جلسة تجميلٍ قبل وضع مستحضرات التجميل من علامة شانيل، لكي تُبيّن للمُتابعين الفرق بشكلها قبل وبعد وضع المكياج.ظهرت جينر في الصورة وهي ترتدي روبا لونه أسود، وتركت خصلاتها الداكنة تنسدل دون تكلّف على كتفيها استعدادً لبدء جلسة المكياج.لاحقًا، شاركت كايلي الـ 190 مليون مُتابع لحسابها على إنستغرام بلقطة ما بعد جلسة المكياج، إذ اعتمدت ألوانًا ترابية وتقنية الكونتور التي أظهرت معالم وجهها بشكلٍ بارز.

ومن اللافت في صور كايلي ما قبل المكياج وجود بعض الشبه بينها وبين المتحول الجنسي اللبناني "جويل بدر" بحسب ما أشار إليه بعض المُتابعين العرب، خصوصًا في منطقة الفك العريض والشفاه المنتفخة والأنف المرفوع.

كانت جويل بدر قد تصدّرت عناوين الصحف والمجلات العربية عندما تمّ الإعلان عن مُشاركتها بمسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" إلى جانب الممثل السوري "علي كريم"، إذ تمّ الترويج لها كأول متحولة تشارك في بطولة مسلسل سوري بطابع الحارات الشامية القديمة.

وكانت جويل قد نشرت صورة بنفسها عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بالكاتب السوري مروان قاووق وممثل دور "أبو النار" في باب الحارة الممثل "علي كريم"، وهو ما شكّل صدمةً للمتابعين الذين عرفوا جويل باسم "عبد الوهاب بدر الدين"، مقدّم البرامج اللبناني.

يُشارُ إلى أنّ جويل بدر قد صرّحت مُسبقًا بأنها "متصححة جنسيًا" وليست متحولة أو مثلية الجنس، كما شرحت مراحل العمليات الجراحية التي أجرتها لكي تصبح امرأة.

وبعد التحوّل، ارتدت بدر الحجاب لفترة لكنها قامت بخلعه لاحقًا بسبب التعليقات الجارحة التي كانت تصلها، ومن ثمّ اقتحمت عالم الفن بإطلاقها عدة أغاني أبرزها "الطربوش".