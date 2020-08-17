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ظهرت جينر في الصورة وهي ترتدي روبا لونه أسود، وتركت خصلاتها الداكنة تنسدل دون تكلّف على كتفيها استعدادً لبدء جلسة المكياج.
لاحقًا، شاركت كايلي الـ 190 مليون مُتابع لحسابها على إنستغرام بلقطة ما بعد جلسة المكياج، إذ اعتمدت ألوانًا ترابية وتقنية الكونتور التي أظهرت معالم وجهها بشكلٍ بارز.
ومن اللافت في صور كايلي ما قبل المكياج وجود بعض الشبه بينها وبين المتحول الجنسي اللبناني "جويل بدر" بحسب ما أشار إليه بعض المُتابعين العرب، خصوصًا في منطقة الفك العريض والشفاه المنتفخة والأنف المرفوع.
كانت جويل بدر قد تصدّرت عناوين الصحف والمجلات العربية عندما تمّ الإعلان عن مُشاركتها بمسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" إلى جانب الممثل السوري "علي كريم"، إذ تمّ الترويج لها كأول متحولة تشارك في بطولة مسلسل سوري بطابع الحارات الشامية القديمة.
وكانت جويل قد نشرت صورة بنفسها عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بالكاتب السوري مروان قاووق وممثل دور "أبو النار" في باب الحارة الممثل "علي كريم"، وهو ما شكّل صدمةً للمتابعين الذين عرفوا جويل باسم "عبد الوهاب بدر الدين"، مقدّم البرامج اللبناني.
يُشارُ إلى أنّ جويل بدر قد صرّحت مُسبقًا بأنها "متصححة جنسيًا" وليست متحولة أو مثلية الجنس، كما شرحت مراحل العمليات الجراحية التي أجرتها لكي تصبح امرأة.
وبعد التحوّل، ارتدت بدر الحجاب لفترة لكنها قامت بخلعه لاحقًا بسبب التعليقات الجارحة التي كانت تصلها، ومن ثمّ اقتحمت عالم الفن بإطلاقها عدة أغاني أبرزها "الطربوش".
كانت هذه تفاصيل خبر لوك صادم لـ 'كايلي جينر' بدون مكياج.. والجمهور يشبهها بالمتحول 'جويل بدر' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.