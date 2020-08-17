قتل الجاني الضحية، وقطعها أجزاء ووضعها داخل أكياس تشبه تلك المستخدمة في جمع القمامة، ودسها داخل الثلاجة ظنا أن فعلته النكراء لن تنكشف إلا أن دماء بغرفة النوم ورائحة كريهة قادت أسرة المجني عليها إلى جثتها أشلاء داخل "قبرها" الذي اختاره المتهم.
وخلال 72 ساعة كاملة حاولت أسرة العشرينية التواصل معها والاطمئنان عليها لكن هاتفها مغلق باستمرار، وكذلك هاتف زوجها.
ولجأت الأسرة إلى كتابة منشور عبر صفحات البحث عن المفقودين، أملا في العثور عليها لكن دون جدوى.
وكشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن الجاني ذبحها وقسمها نصفين ثم قطعها أجزاء، ليصف مصدر أمني المشهد "كل حتة لوحدها" ثم وضعها في أكياس داخل ثلاجة "ديب فريزر" شبيهة بتلك التي تتواجد بالمحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. القبض على المتهم بقتل زوجته بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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