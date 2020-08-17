قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. القبض على المتهم بقتل زوجته بالهرم

ثلاجة "ديب فريزر" بيضاء، تقبع إلى جوار أخرى حديثة داخل شقة بالطابق الثالث في برج شاهق الارتفاع، كانت شاهدة على الفصل الأخير في جريمة بشعة تعد الأكثر دموية خلال الفترة الأخيرة في المحافظة.

قتل الجاني الضحية، وقطعها أجزاء ووضعها داخل أكياس تشبه تلك المستخدمة في جمع القمامة، ودسها داخل الثلاجة ظنا أن فعلته النكراء لن تنكشف إلا أن دماء بغرفة النوم ورائحة كريهة قادت أسرة المجني عليها إلى جثتها أشلاء داخل "قبرها" الذي اختاره المتهم.



وخلال 72 ساعة كاملة حاولت أسرة العشرينية التواصل معها والاطمئنان عليها لكن هاتفها مغلق باستمرار، وكذلك هاتف زوجها.

ولجأت الأسرة إلى كتابة منشور عبر صفحات البحث عن المفقودين، أملا في العثور عليها لكن دون جدوى.

وكشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن الجاني ذبحها وقسمها نصفين ثم قطعها أجزاء، ليصف مصدر أمني المشهد "كل حتة لوحدها" ثم وضعها في أكياس داخل ثلاجة "ديب فريزر" شبيهة بتلك التي تتواجد بالمحلات.

