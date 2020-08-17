وفد أمني مصري يصل غزة لوقف التصعيد مع إسرائيل

الخليج 365 - إيمان أحمدالإثنين 2020/8/17 02:19 م بتوقيت أبوظبي
وصل وفد من المخابرات المصرية، ظهر الإثنين، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمالي القطاع؛ لمناقشة حالة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل.
وقال مصدر أمني بغزة لـ"الخليج 365"، فضل عدم ذكر اسمه، إن الوفد المصري وصل إلى القطاع، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، بسبب جائحة كورونا.
ووفق المصدر فإنه من المقرر أن يلتقي الوفد قيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، لمناقشة حالة التصعيد الأخيرة.
ومنذ نحو أسبوع، استأنف بغزة عمليات إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة؛ لمطالبة إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر حصار غزة.
وشنت إسرائيل خلال الأيام الماضية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع وفرضت إجراءات عقابية بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة.
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