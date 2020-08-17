مقتل 3 شرطيين هنود في كشمير برصاص مسلحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 من رجال الشرطة الهندية في كشمير، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين مع تزايد الهجمات على قوات الأمن وزعماء القرى بالمنطقة.

وقال فيجاي كومار قائد شرطة كشمير لرويترز إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمالي مدينة سريناجار الرئيسية وقتلوا شرطيا محليا وضابطين من قوة شرطة الاحتياط المركزية.

وقُتل شرطيان كذلك في هجوم يوم الجمعة.

Advertisements

وقال كومار "نجمع الخيوط وسنقضي قريبا على المسلحين الذين شاركوا في الهجومين".

وحلت هذا الشهر الذكرى الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي الدستوري لكشمير.

وقال كومار إن قوات الأمن أحبطت هجوما كبيرا صباح اليوم الإثنين عندما وجدت عبوة ناسفة بدائية الصنع مزروعة تحت جسر في منطقة بولواما جنوبي سريناجار.