إصابة عسكريين أتراك في انفجار شمالي سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب عسكريون أتراك في انفجار خلال دورية مشتركة مع القوات الروسية شمالي سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.



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وتسير تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمالي شرق سوريا بموجب اتفاق أقر في حوار الأستانة في بعض مناطق خفض التصعيد، لكن عناصر من الجيش التركي تحتل مدنا في الشمال السوري أيضا منذ أوائل عام 2018.

ولم تشر وكالة الإعلام الروسية إلى عدد المصابيين في صفوف القوات التركية لكنها أكدت أنه "لا إصابات" في صفوف الروس.

وتزعم تركيا أنها تقاتل تنظيمات إرهابية في شمال سوريا لكنها عمليا تعمل على تقويض قدرات قوات سوريا الديقراطية التي كانت رأس الحربة في الحرب الدولية على تنظيم داعش، ما أثار انتقادات دولية وإقليمية.