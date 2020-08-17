في زمن “كورونا”.. حفل زفاف يتحول إلى جريمة قتل شاب ضواحي بني ملال

اهتز دوار بويدمومة، التابع لقيادة أغبالة بإقليم بني ملال، ليلة أمس ألأحد-الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في ظروف غامضة.

وحسب مصادر محلية، فقد تحول خلاف لجريمة قتل بشعة، بعدما عمد بعض الأشخاص إلى رشق مدعوين إلى عرس بالمنطقة، ما تسبب في مصرع شاب عشريني بعين المكان بعد نزيف حاد عجل بوفاته.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية وعناص الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا حول الحادث، بناء على تعلميات النيابة العامة، حيث جرى توقيف عدد من الأشخاص للإشتباه في تورطهم في الحادث.

هذا وقد تم إيداع جثة الهاك مستودع الأموات بالمتسشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الوفاة.