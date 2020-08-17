تسبب شاحن هاتف، ليلة الأحد/الإثنين، في تطوان، في اندلاع حريق في منزل موجود على مستوى شارع الصخيرات، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه، دون تسجيل إصابات.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ الجيران في البداية، ارتفاع أعمدة الدخان الأسود من نافدة المنزل، ما جعلهم يتصلون بعناصر الوقاية المدنية، التي حاصرت ألسن النيران المشتعلة، وحالت دون انتقالها إلى المنازل المجاورة.
وباشرت السلطات المحلية، والعناصر الأمنية الإجراءات القانونية، لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب “شارجور”..حريق مهول يأتي على أثاث منزل في تطوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.