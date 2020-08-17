بسبب “شارجور”..حريق مهول يأتي على أثاث منزل في تطوان

تسبب شاحن هاتف، ليلة الأحد/الإثنين، في تطوان، في اندلاع حريق في منزل موجود على مستوى شارع الصخيرات، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه، دون تسجيل إصابات.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ الجيران في البداية، ارتفاع أعمدة الدخان الأسود من نافدة المنزل، ما جعلهم يتصلون بعناصر الوقاية المدنية، التي حاصرت ألسن النيران المشتعلة، وحالت دون انتقالها إلى المنازل المجاورة.

وباشرت السلطات المحلية، والعناصر الأمنية الإجراءات القانونية، لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.