إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بتكساس الأمريكية…100 طلقة قرب سوق!

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، أحدهم في حالة حرجة، في حادث إطلاق نار كثيف وقع الليلة الماضية، في سوق بمنطقة سان أنتونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن وودي وودوارد، من إدارة الإطفاء في سان أنتونيو، اليوم الاثنين, قوله “إن مشتبها بهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع المستعملة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه بهم”. وأوضح “ربما تم إطلاق 100 طلقة على منطقة وقوف سيارات مزدحمة”، قرب السوق، مضيفا أن الوضع بات “تحت السيطرة”.

وأشارت الشرطة إلى أن من بين المصابين حارسا أمنيا، رد على مصدر إطلاق النار، حيث أعلنت العثور على سلاحين على الأقل، في مكان الحادث. ولم يتضح على الفور سبب إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز. وتم إغلاق السوق كإجراء احترازي، وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار حالات إطلاق النار على نحو دوري في الولايات المتحدة وسقوط أعداد من القتلى والجرحى، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعارض اتخاذ أي إجراء لمنع مزيد من الرقابة على تجارة السلاح في البلاد.

وأكدت الشرطة الفيدرالية في الولايات المتحدة أن ضحايا عمليات القتل الجماعي التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي تعد الأعلى منذ خمسة عقود.