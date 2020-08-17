طقس الاثنين.. جو حار مع سحب مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب محليا، خلال الصباح و الليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا إلى محلیا حار بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بالمملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطی، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنیا ما بين 26 و31 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 35 و41 درجة داخل منطقة سوس والشياضمة، بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط والساحل المتوسطي والريف وسهول المحیط الأطلسي، وستكون ما بين 23 و29 درجة فوق مرتفعات الأطلس وجوار السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.