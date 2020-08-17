نتنياهو: نعمل لطيران مباشر للإمارات عبر أجواء السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يسعى ويعمل من أجل تأمين رحلات طيران مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى دولة الإمارات عبر الأجواء السعودية.

وردت تصريحات نتنياهو خلال الجولة التفقدية التي قام بها، اليوم الإثنين، في مطار بن غوريون في اللد عقب قرار "كابينيت كورونا" استئناف الرحلات والطيران وفتح أجواء البلاد أمام الطيران العالمي، حيث رافقه في الجولة وزيرة المواصلات ميري ريغيف، التي سبق لها أن زارت الإمارات في العام الماضي على رأس بعثة إسرائيلية رسمية.

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية "نعمل حاليا على رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي وأبو ظبي تمر فوق الأجواء السعودية. وهذه رحلة قصيرة مدتها ثلاث ساعات".

وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة مهتمة للغاية بالاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا في إسرائيل".

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وبما يتعلق باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قال نتنياهو "الحديث يدور عن سياحة، بما في ذلك الرحلات الجوية المباشرة، فالإمارات تريد القدوم إلى والمجيء إلى إسرائيل، إذ تمتلك دبي أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والآن ستخضع هذه البضائع لاتفاقيات السلام الإسرائيلية وبأسعار أقل لإسرائيل".

وأوضح أن "هذا الاتفاق بمثابة دعم كبير للاقتصاد الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات المواطنين في إسرائيل، وهي القدرات والإمكانيات التي لم تتواجد في البلاد حتى الآن".

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