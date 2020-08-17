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زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الألماني إلى ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 أغسطس 2020

بعد سبعة أشهر من قمة ليبيا في برلين، بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين زيارة مفاجئة إلى ليبيا التي تعاني من حرب أهلية، للمساهمة في تهدئة النزاع.

 

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وعقب هبوطه في العاصمة طرابلس على متن طائرة عسكرية للجيش الألماني، تحدث ماس اليوم عن "وضع خطير للغاية" في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

 

وقال ماس: "نرى هدوءاً مخادعاً في ليبيا في الوقت الحالي. يواصل الطرفان وحلفاؤهما الدوليون تسليح البلاد على نطاق واسع، ويتمسكون بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار".

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