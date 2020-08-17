شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون رئيس إندونيسيا بيوم استقلال بلاده والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.

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