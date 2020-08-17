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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من دولة الإمارات.. عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الطبية في حضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر" مشروع العيادة المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها.
واستقبلت "العيادة" خلال يومين / 60 / حالة مرضية من أهالي منطقة الغليلة بمديرية المكلا، من مختلف الفئات العمرية حيث جرى معاينة المرضى وتقديم الأدوية المجانية لهم.
وتستمر العيادة في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت، / 6 / أيام من كل أسبوع على مدار العام الجاري 2020م.
وقال مشرف الفريق الطبي، إن العيادات المتنقلة قدمت الأدوية المجانية للمرضى خاصة الذين يعانون من الأمراض المنتشرة مثل الإسهالات المائية الحادة و الأمراض الجلدية و سوء التغذية.
ولفت إلى أن المنطقة نائية وتخلو من الخدمات الصحية، وجاء تدشين العيادات المتنقلة لتخفيف معاناة السكان في مثل هذه المناطق المحرومة وستواصل القيام بواجبها الإنساني من خلال النزول الميداني إلى مختلف المناطق التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو الكادر الطبي.
وبدورهم أعرب السكان عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتهم الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم.
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