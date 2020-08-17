تعرف على مستجدات كورونا حول العالم

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الإثنين 17 أغسطس 2020

واصل فيروس كورونا انتشاره في العديد من البلدان مسببا المزيد من الإصابات والوفيات، حيث سجلت الصين، الإثنين، 22 إصابة جديدة في البر الرئيسي، مقابل 19 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

كما سجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 16 أغسطس/ آب 84849 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522162 حالة والوفاة إلى 56757.

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكدة و107852 وفاة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224014.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 9232.

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وفي الهند، تجاوز مجمل عدد الوفيات، الاثنين، جراء الفيروس 50 ألف حالة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة ومجمل الحالات إلى نحو مليوني و65 ألف حالة.

وفي العديد من دول أمريكا اللاتينية، أظهرت بيانات رسمية أنّ فيروس كورونا يواصل تفشّيه، حيث أعلنت وزارة الصحّة أن كولومبيا سجّلت 287 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 15.097 حالة من أصل 468.332 إصابة سجّلت حتى اليوم.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي رابع دولة في أميركا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

وفي البيرو، أعلنت وزارة الصحّة تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 535.946 مصاباً منذ بداية الوباء.

أما حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء فبلغت 26.281 وفاة بينها 206 وفيات سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهتها، أعلنت الإكوادور، إحدى الدول الأكثر تضرّراً من الوباء في أمريكا اللاتينية مع أكثر من مئة ألف إصابة، عزمها على تصنيع لقاحات مضادّة للفيروس.

وقال وزير الصحّة خوان كارلوس زيفالوس في بيان إنّ "الإكوادور أيضاً لديها القدرة على تصنيع لقاحات مضادّة لكوفيد-19، مثلها مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك، التي أعربت عن اهتمامها بإنتاجها".

ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي أكثر مناطق العالم تضرّراً بالفيروس، مع أكثر من 6 ملايين إصابة.