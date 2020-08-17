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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
قال شهود إن زلزالا بلغت التقديرات الأولية لقوته 5.1 درجة بمقياس ريختر، هز مناطق في اليونان، الاثنين، وإن سكان العاصمة أثينا شعروا به.
وذكر معهد ديناميكا الأرض التابع لمرصد أثينا الوطني أن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة هيدرا وعلى عمق 90 كيلومترا تقريبا مما يحد من فرص حدوث أضرار على السطح.
وشعر سكان في بعض أنحاء أثينا التي تبعد 120 كيلومترا بالهزة، وكذلك في منطقة بيلوبونيز.
وقالت سلطات الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.
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