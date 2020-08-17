- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. البحسني يلتقي رئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور مستشار المحافظ المحامي نجيب خنبش.
ورحب المحافظ بالكوادر الشابة الجديدة لنقابة المهندسين والتي تضم في عضويتها مهندسين من ساحل ووادي حضرموت، مرحباً بإعادة نشاط النقابة بعد تجميد نشاطها لأكثر من 20 عاماً.
واستمع المحافظ، من رئيس النقابة المهندس عمر مخير، وأمينها العام لطفي بن شهاب، وأعضاء وعضوات قيادة النقابة، الى خطة عمل القيادة الجديدة التي جرى انتخابها في المؤتمر العام للمهندسين على مستوى المحافظة مطلع العام الجاري وضم المهندسين في جميع التخصصات.
واستعرضت قيادة المهندسين الجديدة، نشاطها في لم شمل المهندسين في مختلف التخصصات ومن جميع المديريات، واقامة لجان مصغرة لها على مستوى المديريات، مؤكدين مساندتهم لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بتقديم الدراسات اللازمة للمشاريع الحيوية، ومتابعة الجهات والمنظمات الداعمة.
وأشاد المحافظ بالرؤى والأفكار المساندة لجهود السلطة المحلية، ووجه مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية، بإسناد عدد من المشاريع المهمة للنقابة والاستفادة من أفكار والدراسات الهندسية لأعضاء النقابة، كما وجه بدعم مقر النقابة وتأثيثه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. البحسني يلتقي رئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.