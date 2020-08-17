اليمن.. البحسني  يلتقي رئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة 

الإثنين 17 أغسطس 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور مستشار المحافظ المحامي نجيب خنبش.



ورحب المحافظ بالكوادر الشابة الجديدة لنقابة المهندسين والتي تضم في عضويتها مهندسين من ساحل ووادي حضرموت، مرحباً بإعادة نشاط النقابة بعد تجميد نشاطها لأكثر من 20 عاماً.

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واستمع المحافظ، من رئيس النقابة المهندس عمر مخير، وأمينها العام لطفي بن شهاب، وأعضاء وعضوات قيادة النقابة، الى خطة عمل القيادة الجديدة التي جرى انتخابها في المؤتمر العام للمهندسين على مستوى المحافظة مطلع العام الجاري وضم المهندسين في جميع التخصصات.

واستعرضت قيادة المهندسين الجديدة، نشاطها في لم شمل المهندسين في مختلف التخصصات ومن جميع المديريات، واقامة لجان مصغرة لها على مستوى المديريات، مؤكدين مساندتهم لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بتقديم الدراسات اللازمة للمشاريع الحيوية، ومتابعة الجهات والمنظمات الداعمة.

وأشاد المحافظ بالرؤى والأفكار المساندة لجهود السلطة المحلية، ووجه مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية، بإسناد عدد من المشاريع المهمة للنقابة والاستفادة من أفكار والدراسات الهندسية لأعضاء النقابة، كما وجه بدعم مقر النقابة وتأثيثه.