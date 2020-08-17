شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا تتجاوز 3000 لليوم الثاني والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 سجلت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الحالات 3000 حالة يوميا لثاني يوم على التوالي.

ومع ذلك، يقل عدد الحالات الجديدة المسجلة أمس وفق بيانات الوزارة عن عدد الحالات المسجلة أول أمس السبت، وهو 3310 حالات عندما وصلت البلاد إلى ذروة جديدة بعد رفع إجراءات العزل العام.

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