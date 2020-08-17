البحسني يفتتح مدرسة "دلة حضرموت" لتعليم القيادة النسائية.. صور

الإثنين 17 أغسطس 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدرسة "دلة حضرموت" لتعليم القيادة النسائية.



وطاف المحافظ، بأقسام ومكاتب مبنى المدرسة وساحة تعليم القيادة، مستمعاً من مالك المشروع محمد صالح السعدي، ومديرة المدرسة لطيفة عوض، الى مكونات المدرسة وكادرها النسائي من المدربات، وسير استخراج رخص القيادة.

وأكد محافظ حضرموت أهمية افتتاح أول مشروع لتعليم قيادة المركبات للنساء، مشيداً بما شاهده من تنظيم في الادارة والكوادر النسائية العاملة فيها.

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ودعا المحافظ البحسني الى أن تكون هذه المدرسة نموذجية، مؤكداً دعم السلطة المحلية للمرأة في شتى المجالات، مشيراً الى أهمية وجود مدرسة للقيادة ذات خصوصية للمرأة، مشدداً على أهمية توعية المتدربات وتزويدهن بأسس القيادة وفهم قواعد وارشارات المرور.

حضر الافتتاح، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية مدير عام أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ومدير القيادة والسيطرة بأمن الساحل العقيد مرعي باخلعة، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف، وعدد من القيادات النسائية.