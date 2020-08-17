140 مختصاً صحياً و67 مؤسسة عالمية يشاركون بـ«ووترفولز» للتعليم المستمر

الإثنين 17 أغسطس 2020

يبدأ أكثر من 140 من أبرز الأطباء والخبراء والعلماء في القطاع الصحي، إلى جانب 67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية وهيئة اعتماد في المجال الطبي، بالمشاركة بمبادرة «ووترفولز» للتعليم المستمر عن بُعد التي أطلقتها حكومة الإمارات بدعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل».



وتقوم إدارة المكافآت السلوكية بالتعاون مع الشريك الاستشاري إندكس القابضة، وقمة «أقدر» العالمية بتنظيم هذه المبادرة العالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد، والتي تهدف إلى تمكين مليون شخص من الكوادر الطبية من مختلف أنحاء العالم من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وإداريين وخبراء صحيين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، وذلك ضمن جهود الإمارات الإنسانية الخيرة .

مشاركة

ويشارك هؤلاء الخبراء والعلماء والأطباء والمختصون في القطاع الصحي والإنساني في تصميم وتطوير المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية والورش التدريبية عن بعد وهم من ألمع المختصين من الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، المملكة المتحدة، اليونان، البرازيل، الأرجنتين، كندا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا وغيرها الكثير من الدول، وبدعم من عدد كبير من المؤسسات العالمية الداعمة للمشروع .

محاضرات

وتشمل محاور المحاضرات العلمية والندوات المتخصصة العديد من الموضوعات الطبية الملحة في مختلف مجالات الطب بمختلف تخصصاته والصيدلة والتغذية والتمريض وطب الأسنان وإدارة المستشفيات، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتخصصة الهامة في القطاع الأكاديمي وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم المجتمع.

ومن أبرز المتحدثين المختصين المشاركين في مبادرة «ووترفولز» من قطاع طب الأسنان: الدكتورة فيونا كولينز من الولايات المتحدة، حيث ستتحدث عن «استمرارية عالم الأعمال عقب جائحة كورونا»، والدكتور دييغو بورتنوي من الأرجنتين، حيث سيتحدث عن «طب الأسنان التجميلي»، والدكتور جاك ديلنبيرغ من جامعة العلوم الصحية في أريزونا، حيث سيقدم جلسة بعنوان: «دمج صحة الفم في الرعاية الأولية... أكثر من مجرد تخطيط للعلاج»، أما الدكتور مارك غينر من Spear Education في نيويورك فسيقدم محاضرة بعنوان: «تقييم الإطباق المُبسّط والتشخيص».

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طب العائلة

أما من تخصص طب العائلة فمن أبرز المتحدثين العالميين المشاركين هو الدكتور برايان فرانسيسكا من إسبانيا، حيث تحمل محاضرته عنوان: «تسليط الضوء على الرعاية الصحية والتعليم عن بعد خلال وباء كوفيد 19».

ومن قطاع الإغاثة، يشارك عدد كبير من الناشطين والخبراء في هذا القطاع أبرزهم السفير اندريا فونتانا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتحدث عن «استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد 19».

طب الأشعة

أما فيما يتعلق بتخصص طب الأشعة فسيكون هناك عدد من المتحدثين أبرزهم الدكتور ماركوس بيتمان استشاري في طب الجهاز التنفسي من لندن .

وفيما يتعلق بقطاع صحة الجلد والأمراض الجلدية فسيكون هناك عدد كبير من خبراء أمراض الجلد والتجميل العالميين أبرزهم الجراح البرازيلي المشهور أندريه ماتوس الذي سيتحدث عن «علاج شيخوخة الوجه: الأنف والقناة الدمعية»، والدكتور دافين ليم من استراليا الذي سيناقش آخر ما توصل إليه الطب في مشكلة حب الشباب والندبات التي تسببها.

تسجيل

بإمكان المشاركين التسجيل في الجلسات عن طريق الموقع الإلكتروني waterfalls.ae حيث سيحصل المنتسبون إلى المبادرة بعد انتهاء الجلسات على شهادة تدريب وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة في المبادرة، يمكنهم الاستفادة منها في نطاق عملهم أو في أبحاثهم، أو في استكمال دراستهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بُعد، دون أن يضطروا إلى ترك وظائفهم أو مغادرة أماكن عملهم أو تحمل أي أعباء مادية، وذلك عبر رابط المبادرة.