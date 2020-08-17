شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تضرب اليابان وتسقط ضحايا والان نبدء بالتفاصيل
بلغت درجات الحرارة المسجلة في مدينة هاماماتسو وسط اليابان 1ر41 درجة مئوية اليوم الإثنين، لتتوافق مع أعلى درجة حرارة مسجلة في 2018، مع استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد في إسقاط ضحايا.
وأفادت وكالة أنباء كيودو بأن رجلا مسنا عمره 94 عاما توفي اليوم الاثنين جراء ضربة شمس على ما يبدو في بلدة يوري بالقرب من كوماجايا.
وتم تسجيل الرقم القياسي بعد يوم واحد من ارتفاع الحرارة في المدينة إلى 9ر40 درجة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة لأيام متتالية.
وكانت المرة السابقة التي بلغت فيها درجة الحرارة 1ر41 درجة مئوية في يوليو 2018 في مدينة كوماجايا شمال طوكيو.
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