شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر لقاح ثان ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
باشر مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بتنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، القول للصحفيين في نوفوسيبيرسك اليوم الاثنين، إن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة.
وأضافت بوبوفا: "أجل، بالطبع بدأت المرحلة الثانية. اليوم، تجري الاختبارات السريرية، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة، في حالة صحية جيدة. كل الذين تلقوا اللقاح لم يظهر لديهم أي ردود فعل، ولا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن".
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