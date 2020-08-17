مقتل جنود سوريين في غارة للتحالف الدولي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل وإصابة عدد من الجيش السوري، في غارة للتحالف على حاجز شرقي البلاد.

ووفق التفاصيل التي أوردها المرصد على موقعه الإلكتروني، فإن حاجزا للقوات السورية اعترض طريق رتل عسكري أمريكي في قرية تل الذهب، جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة.

وأضاف أن "الأمر تطور إلى مشادات بين الطرفين، أدت فيما بعد إلى قيام طيران تابع للتحالف الدولي باستهداف الحاجز".

وأسفر القصف- بحسب المرصد- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري.