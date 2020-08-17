نائب بالكونجرس: ترامب يستحق "نوبل" بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد نائب بالكونجرس الأمريكي باتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، والجهود الدبلوماسية الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام.
وقال النائب الجمهوري لي زيلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية، إن اتفاق السلام يمثل "تطورًا كبيرًا لأن إسرائيل محاطة بكل هذه الدول المختلفة، والعديد منها لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود، ولا يوجد أي نوع من العلاقات".
وأعرب زيلدين عن أمله في أن يؤدي تحرك بلاده لإقامة "علاقات دبلوماسية" من أجل "التجارة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة" إلى أن تحذو الدول الأخرى حذو الإمارات.
وأشار زيلدين إلى أن إدارة ترامب وعدت دول الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة "ستعطي الأولوية لتحسين العلاقات مع إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط".
واعتبر أنه ينبغي النظر في فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام، مضيفا: "لقد كسبها أوباما بمجرد ظهوره وانتخابه".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
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