الإمارات تتضامن مع السعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية جنوبي السعودية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع المملكة.

وجددت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها "الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها".

كما أكدت دعمها في "كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

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وشدد البيان على أن "أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

ولفتت الإمارات إلى أن استمرار هذه الهجمات "يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي"، واعتبرته "دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وصعّدت المليشيات الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.