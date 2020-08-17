لم يكن بمقدوره سماعهم.. الاحتلال يصيب فلسطينيا من ذوي الهمم

أصيب فلسطيني من ذوي الهمم، الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله.



ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث ادعت الشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني لم يستجب لدعواتها بالتوقف أثناء مروره بالحاجز شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "رصد حراس الأمن العاملون في معبر قلنديا مشتبها بعد أن وصل إلى معبر المركبات الذي يحظر دخوله على الأقدام".

وأضافت: "طلب الحراس من المشتبه عدة مرات التوقف ولكنه رفض الانصياع للأوامر، فقام الحراس بتحذيره ومن ثم تم إطلاق النار على القسم السفلي من جسمه مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة حتى متوسطة وفق مصادر طبية".

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وتابعت: "قامت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بنقل المصاب البالغ من العمر 60 عاما لتلقي العلاج في أحد المستشفيات".

واستنادا إلى الشرطة الإسرائيلية فإنه "من خلال التحقيق الأولي تبين أنه من ذوي الإعاقات (أطرش وأخرس)" وفق البيان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت الحاجز أثناء الحادث ثم أعادت فتحه من جديد.

ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من مقتل الفلسطيني إياد الحلاق (32 عاما) الذي كان يعاني من التوحد أثناء توجهه إلى مدرسته "البكرية" داخل باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس على يد شرطة الاحتلال.