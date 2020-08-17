شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان يطالب بسرعة مناقشة قانون الفتوى العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الفتاوى التى تصدر من حين إلى آخر من غير المختصين في هذا الشأن وخاصة دعاة السلفية، والتى تثير الجدل الكبير، وتثير اللغط بشكل كبير بين المواطنين، وهو ما يحتاج إلى وقفة حقيقية، والسرعة في مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة الذى ينتظر حاليا مناقشة الجلسات العامة للبرلمان.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية في تصريح لـ"الخليج 365" أن ترك الأمر دون رقيب أو محاسبة في إصدار الفتاوى التى تثير اللغط لدى المواطنين، يعد خطر كبير على توعية المواطنين، وتعاليم الدين الصحيح، وتجديد الخطاب الذى تعمل عليه الدولة من أجل مواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه بين الحين والأخر تصدر العديد من الفتاوي المثيرة من الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتى تحدث حالة من الجدل المتواصلة، والتي كان آخرها، الفتوى المتعلقة بتحريم تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث.